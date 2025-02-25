Рубль утром умеренно укрепляется в паре с юанем на геополитических новостях

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже во вторник утром, рубль умеренно дорожает на биржевых торгах, отыгрывая как ожидания возможного скорого снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины, так и приближающийся пик налоговых платежей, приходящийся на конец этой недели. Некоторую поддержку нацвалюте оказывают и растущие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 10 копеек - до 11,875 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 18,84 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно. "Я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп считает, что конфликт на Украине можно решить в ближайшие несколько недель, если подойти к этому с умом. "Я думаю, война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Также Трамп заявил, что рассчитывает в недалеком будущем провести встречу с Путиным, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Встреча с Путиным состоится скоро", - приводит агентство слова Трампа.

Тем временем, Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования украинского конфликта. Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов СБ ООН не применил право вето. Предложенные РФ и другими странами поправки не были приняты.

Несмотря на то, что принятая Совбезом ООН американская резолюция по Украине не является идеальной, она все равно может стать отправной точкой на пути к мирному урегулированию кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", - заявил он в ходе заседания СБ ООН.