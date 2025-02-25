Холдинг "АгриВолга" инвестирует 4 млрд руб. в производство заквасок для пищепрома РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "АгриВолга", развивающий в Ярославской области органическое производство мясной и молочной продукции (бренд "Углече Поле"), инвестирует 4 млрд рублей в создание биофабрики в Угличе. В перспективе она сможет обеспечить до 50% потребности молочной отрасли в заквасках. Это особенно актуально на фоне сложностей с поставками в РФ заквасок, основные объемы которых идут в основном из недружественных стран.

Пуск в конце года

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Угличская биофабрика" Дмитрий Фурсаев, пуск предприятия намечен на конец 2025 года.

"Биофабрика строится на территории Угличского сыродельно-молочного завода (УСМЗ), входящего в холдинг "АгриВолга". Это будет высокотехнологичное предприятие по производству бактериальных заквасок для пищевой промышленности, - сказал он. - К настоящему моменту завершено строительство корпуса предприятия, идет монтаж оборудования. Площадь предприятия составит 6,4 тыс. кв метров".

По его словам, новое предприятие будет производить закваски для производства сыров и цельномолочных продуктов. "Планируется, что наши закваски будут использовать на предприятиях молочной отрасли России и для производства кисломолочной продукции органического бренда "Углече Поле" на УСМЗ", - сообщил он. На предприятии планируется создать более 150 новых рабочих мест, после выхода его на проектную мощность налоговые поступления в бюджет региона будут составлять до 140 млн рублей в год.

Как сообщил Фурсаев, в первый год мощность биофабрики выйдет на объем около 32-35 тонн лиофилизированных концентрированных заквасок. "На первом этапе, принимая во внимание, что удельная активность производимых заквасок будет соответствовать типичному для рынка значению, мы можем занять до 25% потребности рынка в заквасках. При росте спроса будем готовы расширить производственные мощности, увеличить объемы производства и закрыть до 50% потребности", - прогнозирует он.

Недружественные закваски

Важность этого проекта Фурсаев объяснил тем, что в настоящее время до 90% заквасок, которые используются в молочной отрасли РФ, производятся и импортируются из стран, относящихся к недружественным. "На отечественных предприятиях, как правило, используют закваски прямого внесения – cухие и замороженные, предназначенные для непосредственного внесения в молоко или сливки для получения кисломолочных продуктов. В РФ для производства молочных продуктов ежегодно сквашивается более 12 млн тонн молока", - сообщил он.

"Долгие годы российская молочная промышленность предпочитала закупать закваски за рубежом. Скажем, по итогам 2021 года общий объем российского рынка заквасок для молочной промышленности составлял около 750 тонн и только до 8-10% из этого объема покрывали отечественные закваски. Пока ситуация еще не переломлена, отрасль очень наукоемкая, требующая новых разработок и инвестиций", - считает он.

По его словам, сейчас РФ закупает закваски во Франции, Дании, Италии. "Резких изменений с 2022 года в структуре импорта не произошло, поставки продолжаются, но импортировать закваски стало существенно дороже и дольше. В будущем можно прогнозировать негативные изменения в виде сокращения объемов поставок. В частности, один из крупнейших мировых поставщиков заквасок, датская компания (Chr.Hansen - ИФ), планирует свернуть работу с Россией в 2025 году. Уже одно это может лишить рынок примерно 40% годового объема заквасок", - сообщил Фурсаев.

При этом отечественное производство, решая задачу импортозамещения заквасок, сталкивается с многочисленными вызовами. "Импортируемые закваски – это продукт высоких технологий, разрабатываемых на протяжении десятилетий в научно-технологических подразделениях крупных зарубежных компаний или в университетах, с которыми они сотрудничают. К примеру, коллекция штаммов молочнокислых бактерий того же производителя из Дании исчисляется цифрой около 50 тысяч. Это, по крайней мере, на порядок выше того, что хранится в биобанках российских организаций", - заявил Фурсаев.

В содружестве с наукой

По его словам, в настоящее время для отрасли важными являются две задачи. Первая – это разработка технологий создания микроорганизмов с производственно-ценными свойствами (антибиотико-устойчивость, фагоустойчивость, "стоп-эффект" и другие свойства), которые обеспечивают стабильность работы заквасок. Вторая – организация их промышленного производства.

Как сообщил Фурсаев, в РФ существует накопленный со времен Советского Союза исследовательский задел. Основные разработчики технологии отечественных бактериальных заквасок и концентратов – ведущие профильные институты молочной промышленности: угличский ВНИИМС (ВНИИ маслоделия и сыроделия, филиал ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова") и московский ВНИМИ (Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности). В них созданы специализированные коллекции культур заквасочных микроорганизмов и организовано производство заквасок.

"Создание заквасок с промышленно-ценными свойствами - это сфера биотехнологий, в которой используются генетические технологии, методы метаболического инжиниринга, биоинформационного анализа. В РФ есть научные коллективы, обладающие необходимыми компетенциями и современным научным оборудованием, которые включились в эту работу", - сообщил директор биофабрики.

ООО "Угличская биофабрика" уже несколько лет ведет научную работу. "Пока шли проектные работы, мы с партнерами занимались созданием собственного биобанка молочнокислых бактерий с производственно-ценными свойствами, исследовали механизмы, которые определяют эти свойства. С запуском биофабрики часть исследований уже будет проводиться в ее научно-технологическом центре", - сказал Фурсаев.

По его словам, научно-технологический центр – это ключевое подразделение биофабрики. На площади около 2 тыс. кв. метров он оснащается всем необходимым лабораторным оборудованием для проведения прикладных и фундаментальных исследований в сфере биотехнологий. "Мы планируем создавать собственные закваски и собирать собственный биобанк молочнокислых бактерий. Вторая задача – отработка технологий производства. Для этого в центре создается пилотный цех. Здесь также будет работать генетическая лаборатория и лаборатория биоинформационного анализа", - сообщил он.

В центре будет работать около 40 ученых. "Два молодых инженера-микробиолога у нас уже работают, эти специалисты учились во ВНИИМС в целевой аспирантуре по нашему заказу. Появятся и другие молодые специалисты - выпускники вузов по таким направлениям, как биотехнология, микробиология, химия. Будем также приглашать и уже опытных ученых, чтобы вокруг них создавались научные коллективы", - поделился планами руководитель, уточнив, что среди партнеров предприятия - Национальный биоресурсный центр "Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов" НИЦ "Курчатовский институт", Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)", ВНИИМС, Институт биофизики клетки РАН (подразделение Пущинского научного центра биологических исследований РАН), Томский государственный университет и ряд других организаций.

По его словам, преимуществом является и тот факт, что биофабрика находится на площадке Угличского сыродельно-молочного завода, который занимается выпуском полного ассортимента молочных продуктов. "У нас есть уникальная возможность использовать биохимические компоненты, образующиеся в процессе производства, для своих целей. В качестве компонентов питательной среды для производства заквасок мы сможем использовать побочные продукты переработки молока. Тем самым, два производства будут работать в симбиозе. Сочетание производства заквасок и молочного производства на одной площадке - уникально", - подчеркнул он.

"Надеюсь, что с лета этого года мы начнем тестирование наших заквасок на молокоперерабатывающих предприятиях и готовиться к продажам", - сообщил он, отметив, что у заквасок как у продукта длинный цикл внедрения. "Каждый микроорганизм в закваске – это миниатюрная биофабрика, которая вносит свой вклад в превращение молока в кисломолочный продукт. Но этими процессами можно управлять либо через поиск более подходящих микроорганизмов, либо влияя на их свойства с помощью различных технологий. Вот над этим мы работаем в том числе", - сказал Фурсаев.

По его словам, в 2025 году объем средств, которые направляются на НИОКР, по сравнению с 2024 годом увеличился в пять раз. "Думаю, Угличская биофабрика станет одной из платформ для развития отечественных биотехнологий, это проект вдолгую", - заключил он.

Холдинг "АгриВолга" создан в 2007 году. Занимается производством молока, кисломолочных продуктов, сыров, мясной продукции, а также ведет племенную работу по разведению крупного и мелкого рогатого скота. В составе холдинга – 12 молочно-товарных ферм и семь площадок по выращиванию крупного и мелкого рогатого скота, 5 овцеферм, одна козоферма, завод по переработке органического молока, мясоперерабатывающий завод, Угличский сыродельно-молочный завод.

Общая площадь угодий холдинга "АгриВолга" - 115 тыс. га, расположенных в Ярославской области. Общее поголовье составляет 25 тыс. голов, в том числе более 20 тыс. голов крупного рогатого скота с преобладанием молочных пород – голштинской и ярославской.

Холдинг является одним из ведущих производителей мясомолочной органической продукции.