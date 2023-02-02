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Минсельхоз заявил, что для кисломолочного производства запасено достаточно заквасок

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российская молочная отрасль сейчас полностью обеспечена сырьем и компонентами для производства продукции, в том числе и заквасками, этих запасов пока достаточно, сообщил Минсельхоз.

Основатель сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергей Бачин ранее в интервью РБК сказал, что зависимость от импортных заквасок вызывает главную обеспокоенность у производителей молочных продуктов.

"В настоящее время у отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасок. При этом их поставки в Россию продолжаются. Кроме того, для обеспечения потребностей сектора ведется планомерная работа, направленная на стимулирование внутреннего производства пищевых ингредиентов", - сказали на это в Минсельхозе.

Министерство напомнило, что в стране сейчас реализуется ряд крупных инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Один из них - это строительство биофабрики в Ярославской области, которое началось в прошлом году. Его планируемая мощность составит 160 тонн продукции в год. Еще одна биофабрика будет построена в Московской области.

Проект в Ярославской области как раз реализует к"АгриВолга" Сергея Бачина. Говоря о зависимости отрасли от импортных заквасок, он в первую очередь назвал биозакваски - микробиологические составы, которые вызывают брожение и необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия.

"Сейчас 90% нашего рынка - это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются", - сказал он.

Бачин также сообщил, что в 2025 году "АгриВолга" планирует запустить биофабрику для обеспечения российской молочной промышленности отечественными заквасками.

"Фабрика должна заработать через два года. Это серьезное высокотехнологичное предприятие - только первая очередь производства сможет покрыть 25% потребностей рынка в заквасках", - сказал он. На втором этапе мощность биофабрики планируется увеличить "где-то до уровня 50% от потребности российского рынка". Инвестиции в первый этап проекта Бачин оценивает примерно в 3,5 млрд рублей.

Соглашение о реализации этого проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году году.

По оценкам экспертов, в 2021 году общий объем российского рынка заквасок для молочной промышленности составил около 744 тонн (4,3 млрд рублей).

Минсельхоз Сергей Бачин АгриВолга Ярославвская область
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