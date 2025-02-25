В Минэнерго заявили, что РФ накопила необходимый запас топлива перед весенними ремонтами на НПЗ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия сформировала необходимый запас топлива перед сезонными ремонтными работами на перерабатывающих заводах.

"Для формирования и подготовки определенного запаса топлива в преддверии плановых ремонтных весенних работ на НПЗ на данный момент уже сформированы достаточные объемы топлива: по бензину около 2 млн тонн, что примерно на 3% выше, чем на начало года, по дизельному топливу около 3,3 млн тонн, что почти на 2% выше, чем на начало года", - сообщил заместитель директора департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Роман Кабаков на круглом столе "О совершенствовании механизмов поставок нефтепродуктов потребителям" в Совете Федерации.

"С точки зрения формирования запасов топлива на данный момент ситуацию характеризуем как нормальную, достаточную", - подчеркнул он.