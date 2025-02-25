"АвтоВАЗ" ждет ускорения снижения продаж Lada в феврале

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в феврале могут снизиться в годовом выражении более чем на 3%, а весь рынок новых легковых автомобилей и LCV в этом месяце может быть ниже 100 тыс. шт., сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов во вторник.

"Наша задача в феврале - подойти к отметке где-то 27 тыс. автомобилей плюс-минус. Пока мы движемся к этой цели, и в случае достижения этого показателя наш результат будет гораздо лучше, чем в среднем по рынку", - сказал Соколов журналистам в кулуарах форума РСПП по регуляторной политике во вторник.

В феврале 2024 года, как сообщалось, компания продала около 27,9 тыс. машин. Таким образом, в текущем месяце допускается снижение продаж год у году более 3%.

Соколов отметил, что в целом на авторынке РФ "ситуация тревожная".

"Мы теперь уже воочию убедились в том, о чем мы говорили в конце прошлого года. Мы тогда говорили о возможном падении рынка до 1,3 млн автомобилей в 2025 году. Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тыс. автомобилей в феврале - большой вопрос. Таким образом, действительно, надо всерьез задуматься о том, какие меры совместно надо предпринять, чтобы избежать уже драматического падения", - сказал глава "АвтоВАЗа".

По его словам, совокупные запасы автомобилей на российском рынке "по-прежнему превышают 500 тыс. автомобилей и имеют тенденцию даже к увеличению".

"Несмотря на снижение поставок, темпов реализации все равно не хватает, чтобы переломить тренд по увеличению запасов. В основном, конечно, запасов китайских брендов. Но тем не менее и запасы "АвтоВАЗа" тоже подошли вплотную к отметке 100 тыс. Таким образом, при такой высокой процентной нагрузке представляют собой такой отяжеляющий фактор для финансовой модели в целом", - сказал Соколов.