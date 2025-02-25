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Биткойн упал до минимума с ноября

Биткойн упал до минимума с ноября
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Курс биткойна опустился ниже $90 тыс. во вторник.

Биткойн в ходе торгов во вторник дешевеет на 5,5% - до $88 800, по данным Coindesk. Это минимум с середины ноября. За последний месяц самая популярная в мире криптовалюта упала в цене на 11,4%.

Эфир (ethereum), вторая по популярности криптовалюта в мире, падает на 8,5% - до $2 414, по данным Kraken.

Негативными факторами для криптовалют являются неопределенность в отношении внешнеторговой политики администрации Дональда Трампа, стагнация фондового рынка и отток средств инвесторов из криптовалютных ETF.

Также давление на рынок продолжает оказывать новость о хакерской атаке на биржу Bybit, в результате которой было похищено свыше $1,4 млрд.

Coindesk Дональд Трамп США
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