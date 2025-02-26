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Выручка "Ростелекома" в IV квартале выросла на 12% до 233,9 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" в IV квартале 2024 года составила 233,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA вырос на 8% до 80,2 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 34,3% против 35,3% в IV квартале 2023 года.

Результат по выручке оказался ниже консенсус-прогноза, по которому этот показатель ожидался в размере 234,4 млрд рублей. Показатель OIBDA превысил консенсус-прогноз, по которому он ожидался в размере 78,3 млрд рублей.

Основными драйверами роста выручки стали сервисы мобильной связи и цифровые продукты.

Так, выручка от цифровых сервисов в IV квартале составила 69,3%, увеличившись на 13% год к году. Выручка от услуг мобильной связи выросла на 10% до 67,6 млрд рублей.

Доходы от услуг фиксированного интернета составили 27,9 млрд рублей (рост на 10%), от видеосервисов - 13,6 млрд рублей (+11%), от оптовых услуг (присоединение и пропуск трафика, VPN, инфраструктурные сервисы, аренда каналов) - 25,1 млрд рублей (+9%). Выручка от услуг фиксированной телефонии сократилась на 7% до 9,5 млрд рублей. Доходы от прочих услуг выросли на 35% до 20,9 млрд рублей.

Чистая прибыль "Ростелекома" в IV квартале возросла в 2,5 раза до 4,7 млрд рублей.

Свободный денежный поток за IV квартал 2024 года составил 18,8 млрд рублей против отрицательного показателя в 27,4 млрд рублей за аналогичный период 2023 года. За 2024 год в целом составил 40,3 млрд рублей, сократившись на 29% с 56,8 млрд рублей в 2023 году.

Общий долг группы компаний на 31 декабря 2024 года (с учетом арендных обязательств, АО) вырос на 16% до 723,6 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года. Соотношение чистый долг/OIBDA на 31 декабря 2024 года составило 2,2х.

Капитальные вложения в IV квартале снизились на 6% до 65,4 млрд рублей (28,0% от выручки).

Операционные показатели

В IV квартале количество пользователей услуги доступа в интернет на базе оптических технологий выросло на 7% до 13 млн. В том числе количество частных пользователей составило 11,8 млн (рост на 7%). Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) в сегменте частных пользователей увеличилось на 5% (до 410 рублей), в сегменте B2B/B2G – на 11% (до 3,4 тыс. рублей).

Абонентская база услуги IPTV увеличилась на 6% до 7,5 млн пользователей. Показатель ARPU этой услуги вырос на 2% до 327 рублей.

Число абонентов местной телефонии составило 9 млн, сократившись на 11%. Услугами ШПД на базе технологии xDSL пользовалось 1,7 млн абонентов, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Число абонентов кабельного ТВ уменьшилось на 3% до 4,1 млн.

Количество абонентов мобильной связи увеличилось на 2% до 48,9 млн. Отток абонбазы сократился до 7,05% с 7,1%. Число активных пользователей мобильного интернета выросло на 4,2% (компания не приводит абсолютного показателя) против 5,9%-го роста за тот же период 2023 года. При этом увеличение интернет-трафика в мобильных сетях (включая MVNO) составило 20%.

Показатели за 2024 год

По итогам 2024 года выручка "Ростелекома" сложилась на уровне 779,9 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Показатель OIBDA вырос на 7% до 302,5 млрд рублей, а рентабельность по OIBDA составила 38,8% против 40,0% за 2023 год.

Доходы от услуг мобильной связи в 2024 году достигли 264,2 млрд рублей (рост на 12%), фиксированного интернета - 108,4 млрд рублей (+6%), цифровых сервисов - 181,1 млрд рублей (+16%), видеосервисов - 51,9 млрд рублей (+14%), оптовых услуг - 91 млрд рублей (+4%), прочих услуг - 44 млрд рублей (+10%). Доходы от услуг фиксированной телефонии сократились на 7% до 39,2 млрд рублей.

Чистая прибыль снизилась на 43% до 24,1 млрд рублей.

Капитальные вложения выросли на 21% до 178,8 млрд рублей. FCF составил 40,3 млрд рублей против 56,8 млрд рублей по итогам 2023 года.

"На динамику чистой прибыли 2024 года преимущественно повлиял рост расходов из-за необходимости рефинансировать долговой портфель, что приходилось делать по более высоким ставкам. На финансовом результате также сказался эффект пересчета отложенных налоговых платежей в связи с повышением c 1 января 2025 года ставки налога на прибыль", - пояснила заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова, слова которой приводятся в сообщении.

"Ростелеком" – крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Ростелеком
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