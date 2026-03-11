Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

Поиск

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура установила, что международный венчурный фонд Almaz Capital и его управляющий партнер Александр Галицкий профинансировали украинские компании, занимающиеся производством оружия, боеприпасов и БПЛА на сумму в $50 млн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с иском о признании фонда и бизнесмена экстремистским объединением.

"Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине", - сказал собеседник агентства.

Надзором установлено, что за последние годы фонд выделил более $50 млн украинским компаниям, "занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений".

11 марта стало известно, что Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании экстремистским объединением Almaz Capital и Галицкого.

Источник добавил, что после начала СВО инвестиционный холдинг официально осудил действия руководства России и ее Вооруженных сил, "расценил их как вторжение и присоединился к западным рестрикциям против нашей страны".

"В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины против России, оказывает материальную помощь вооруженным бандформированиям, участвующим в террористических атаках на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Кроме того, по данным прокуроров, после вхождения Республики Крым и и Севастополя в состав РФ фонд "присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу".

"Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине в качестве одного из основных направлений глобальной деятельности инвестиционного холдинга", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что финансовые вложения фонда "ведут к интенсификации атак со стороны ВСУ на социальные и инфраструктурные объекты, увеличению числа терактов и диверсий". "Данные обстоятельства позволяют квалифицировать ответчиков как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов Российской Федерации, нарушение ее территориальной целостности, а также прав и законных интересов граждан в зависимости от их национальной и языковой принадлежности", - заключил собеседник "Интерфакса".

Галицкий - международный венчурный инвестор, предприниматель, сооснователь и управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners. Фонд, основанный в 2008 году, специализируется на инвестициях в технологические компании со штаб-квартирой в Калифорнии.

Александр Галицкий ВСУ Генпрокуратура Крым Тверской суд Almaz Capital Украина
