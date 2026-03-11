Поиск

Генпрокуратура просит изъять у Александра Галицкого имущество и деньги более чем на 8 млрд руб.

Прокуратура просит суд ограничить Галицкому выезд из РФ и арестовать его банковские счета

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ просит Тверской суд Москвы в рамках иска о признании международного венчурного фонда Almaz Capital экстремистским обратить в доход государства имущество управляющего партнера фонда Александра Галицкого, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с иском надзорного ведомства.

"Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами. Нахождение в собственности Галицкого таких активов ведет к развитию финансовой базы всего экстремистского объединения", - сказал собеседник агентства.

Прокурорами установлено, что бизнесмену принадлежат квартира и 5 машиномест в Москве, загородный коттедж и гараж, а также земельный участок в Московской области "совокупной рыночной стоимостью более 1 млрд рублей". "На счетах размещено свыше 7 млрд рублей", - сказал источник.

Надзор полагает, что находящееся в России имущество обеспечивает ответчикам (Галицкому и Almaz Capital) "возможность вести экономическую деятельность, которая с учетом их приверженности экстремистской идеологии представляет прямую угрозу для национальной безопасности российского государства". "Ответчики, также могут использовать эти материальные ресурсы в целях поддержки киевского режима и его бандформирований", - отметил собеседник "Интерфакса".

Он добавил, что цель иска состоит не в формальном запрете экстремистского объединения на территории страны, "но и в реальном пресечении его деятельности путем устранения источников, за счет которых формируется его материальная база".

"С учетом изложенного имущество ответчиков подлежит обращению в федеральную собственность", - заявил он.

В качестве обеспечительных мер по иску надзорное ведомство просит наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Галицкому, включая транспортные средства и другие виды техники, объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах коммерческих организаций, денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках, в том числе средства, которые будут поступать на эти счета.

Также прокуроры просят ограничить бизнесмену выезд из РФ, обязать банки ограничить ему доступ к персональным банковским ячейкам и сейфам, металлическим счетам.

Ранее в среду стало известно, что Тверской суд Москвы рассмотрит иск о запрете и признании экстремистским объединением международного венчурного фонда Almaz Capital и его управляющего партнера Галицкого.

Галицкий - международный венчурный инвестор, предприниматель, сооснователь и управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners. Фонд, основанный в 2008 году, специализируется на инвестициях в технологические компании со штаб-квартирой в Калифорнии.

Генпрокуратура РФ Александр Галицкий
