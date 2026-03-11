Поиск

Нефть замедлила рост, Brent у $91,9 за баррель

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок замедлили рост вечером в среду.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:43 по московскому времени составляет $91,86 за баррель, что на $4,06 (4,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,82 (4,58%), до $87,27 за баррель.

Инвесторы оценивают планы Международного энергетического агентства (МЭА), отчет ОПЕК, данные о запасах в Соединенных Штатах и перспективы конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил в телефонном интервью Axios, что война с Ираном скоро кончится, поскольку американские военные уничтожат все намеченные цели и там практически нечего будет атаковать.

Тем не менее страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за боевых действий. Запасы будут предоставлены в сроки в зависимости от национальных обстоятельств каждой страны-участницы, а также будут дополнены стратегическими резервами некоторых стран.

Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей, еще 600 млн баррелей составляют промышленные резервы, находящиеся в госсобственности.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей - до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 117 тыс. баррелей после увеличения на 1,564 млн баррелей неделей ранее и обновили максимум с августа 2024 года.

Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,53 млн б/с, говорится в опубликованном в среду ежемесячном отчете ОПЕК. Таким образом, аналитики альянса вновь подтвердили оценку, впервые представленную еще в августе прошлого года.

