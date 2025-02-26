"Эльгауголь" ввел все 11 обогатительных фабрик

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Угледобывающий холдинг "Эльгауголь" запустил в эксплуатацию все запланированные к строительству обогатительные фабрики, сообщил в Telegram министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

"На Эльгинском угольном месторождении в Якутии запущены все фабрики современного обогатительного комплекса Эльгинский", - написал он.

После запуска всех 11 ОФ обогатительные мощности холдинга выросли до 38,5 млн тонн в год. В 2024 году мощности составляли 31,5 млн тонн. Таким образом, рост составил 22,2%.

Также сообщалось, что в 2024 году "Эльгауголь" добыла 28,6 млн тонн угля, что на 36,2% больше, чем в 2023 году.

Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля - Эльгинское. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC.

Основные владельцы Эльгинского угольного проекта - Альберт Авдолян и его партнеры.