Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом индексов на 0,2%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Основная сессия на "Московской бирже" в среду началась с умеренного роста рынка акций на сохраняющихся ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США по Украине, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и подешевела нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $73 за баррель).

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,2% к уровню закрытия основной сессии вторника, в лидерах роста выступают акции ГК "Самолет" (+5,1%) и МКПАО "ВК" (+2,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3334,43 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 1212,51 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 февраля, составляет 86,6318 рубля (-1,57 рубля).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "ММК" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "Ростелекома" (-0,8%), ВТБ (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,2%), акции "МТС" (-0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в IV квартале 2024 года составила 233,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 8% - до 80,2 млрд рублей. Чистая прибыль "Ростелекома" в IV квартале возросла в 2,5 раза - до 4,7 млрд рублей. Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года.

Результат по выручке оказался ниже консенсус-прогноза, по которому этот показатель ожидался в размере 234,4 млрд рублей. Показатель OIBDA превысил консенсус-прогноз, по которому он ожидался в размере 78,3 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 12,65 млрд рублей (из них 2,5 млрд рублей пришлось на акции ГК "Самолет").

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает возможным быстро найти решение украинского конфликта, но не исключил, что потребуется больше времени. "Это может продлиться какое-то время, а может - закончится быстро. Думаю, можно будет найти быстрое решение", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп предположил, что, если бы Украина не получила значительную помощь от США, "эта война не продлилась бы долго".

Также Трамп заявил, что США заинтересованы в покупке у России нефти, газа, редкоземельных металлов. "Мы бы хотели покупать у России редкоземельные металлы, нефть, газ", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом, говоря о Канаде, он заявил, что США не нуждаются в ее нефти, древесине.

США пока не снимали какие бы то ни было санкции с России, займутся этим в будущем, заявил американский президент. "Мы не снимали санкции. Займемся этим на каком-то этапе", - сказал он журналистам в Белом доме, рассуждая о процессе украинского урегулирования.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на российском рынке превалируют позитивные настроения, индексы обновили максимумы с мая 2024 года.

Рубль продолжает стремительно укрепляться к основным валютам, что в сочетании с негативной динамикой на рынке нефти влечет определенные риски для нефтегазовых доходов. В бюджет на 2025 год заложена среднегодовая экспортная цене нефти на уровне $69,7 за баррель при среднегодовом курсе доллара 96,5 рубля/$1. Сейчас цена российской нефти находится вблизи $62 за баррель, а курс доллара снизился до 87 рублей/$1. Не исключено, что сбалансировать нефтегазовые доходы придется за счет ослабления курса рубля.

Опубликованный Банком России обзор "О развитии банковского сектора" за январь может поддержать рост фондовых индексов, так как отражает предварительные признаки охлаждения кредитования.

От отчета "Ростелекома" ожидались слабые годовые результаты вследствие повышения расходов компании, что оказало в прошлом году давление на чистую прибыль и свободный денежный поток. К положительной переоценке стоимости акций "Ростелекома" могут привести IPO дочек РТК-ЦОД и "Солар", однако весомым драйвером для роста бумаг может стать разворот денежно-кредитной политики ЦБ в сторону ее смягчения, полагают эксперты.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в среду на рынке акций могут сохраниться консолидационные настроения - попытки участников рынка разогнать индекс МосБиржи к отметке 3400 пунктов были встречены достаточно объемной волной фиксации прибыли в ряде бумаг, в первую очередь в металлургах.

Хотя геополитический оптимизм и ожидания по-прежнему поддерживают рынок, крепкий рубль и текущие высокие ценовые уровни способствуют, в отсутствие дополнительных новостных вводных, более точечному спросу на "фишки".

"В среду инвесторы будут ожидать выхода данных Росстата по потребительской инфляции и новостных триггеров. Текущая слабость рынка нефти и валютных курсов также не способствуют активизации покупок. Ждем, что индекс МосБиржи проведет день в нижней части диапазона 3300-3400 пунктов", - считает Локтюхов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на российском рынке акций пока сохраняется оптимизм на ожиданиях спада геополитической напряженности - инвесторы надеются на скорое урегулирование украинского конфликта и последующее ослабление санкционного давления Запада. Президент США Трамп подтвердил планы по встрече с президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь, Путин выразил интерес к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов.

Тем временем в Евросоюзе, по данным Politico, существуют разногласия по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов: Франция, Германия, Италия и Испания опасаются, что такой шаг подорвет инвестиционную привлекательность Европы.

Индекс МосБиржи протестировал уровень сопротивления 3350 пунктов, после чего забуксовал в росте. Индекс остается в зоне перекупленности, согласно индикатору RSI, что указывает на сохраняющуюся вероятность коррекции к уровню поддержки в районе 3250 пунктов, считает Смирнов.

В США накануне подрос индекс Dow Jones (+0,4%), просел S&P 500 (-0,5%) и упал Nasdaq (-1,4%), при этом последний вступил в фазу коррекции - то есть потерял более 10% с последнего пика.

Во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в феврале упал до 98,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта.

Также негативным фактором для рынка стали заявления президента США Трампа, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng растет на 3,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после падения накануне до уровней середины декабря прошлого года.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на дорожали на 0,3% до $73,22 за баррель (-2,4% во вторник), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3% до $69,11 за баррель (-1,5% во вторник).

Главным негативным фактором для нефти стали опасения, что действия администрации президента США Трампа по введению пошлин могут привести к замедлению роста мировой экономики и спроса на топливо.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 640 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 2,3 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США о запасах сырья выйдет позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,4 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тысяч баррелей и падение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.