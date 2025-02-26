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BP возвращается на гигантское месторождение Киркук в Ираке

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - BP plc достигла соглашения с правительством Ирака об инвестировании в крупное нефтяное месторождение в провинции Киркук на севере страны.

Как сообщила компания, договоренности предусматривают стабилизацию и рост добычи, программу бурения, восстановление существующих скважин и объектов, а также строительство новой инфраструктуры, включая проекты по расширению газовых месторождений, потенциал для инвестиций в разведку. Документ подлежит окончательной правительственной ратификации.

На начальном этапе предполагается суммарная добыча нефти и газа в объеме более 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Проект включает купола Баба (Baba) и Аванах (Avanah) нефтяного месторождения Киркук (Kirkuk) и три соседние месторождения - Бай Хассан (Bai Hassan), Джамбур (Jambur) и Хаббаз (Khabbaz) - на федеральной территории - все из которых в настоящее время эксплуатируются NOC. Предполагается, что более широкие возможности по добыче ресурсов в пределах контракта и прилегающих территорий включают до 20 млрд б.н.э.

После одобрения BP планирует создать нового оператора, который будет состоять в основном из персонала иракских North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC), а также прикомандированных сотрудников британской компании. В дальнейшем BP рассчитывает сформировать совместное предприятие, чтобы сохранить свои интересы в операторе.

Соглашение стало продолжением меморандума о взаимопонимании между BP и Ираком, подписанного в июле 2024 года, технические условия которого были согласованы в декабре, а большинство коммерческих условий - в январе 2025 года, а также предыдущей работы, проделанной BP на месторождениях в Киркуке с 2013 по 2019 год, отмечается в сообщении.

"Это соглашение основывается на наших давних и стратегических отношениях с правительством Ирака и обеспечивает доступ к новым существенным ресурсам в одной из самых богатых углеводородами провинций мира", - приводятся слова исполнительного вице-президента BP Уильяма Лина. "Эта возможность полностью соответствует нашему приоритету по поиску новых возможностей для роста BP, поскольку мы повышаем качество нашего портфеля активов по всему миру", - добавил он.

Вознаграждение BP будет привязано к приросту объема добычи, цене и затратам. Компания сможет зарезервировать долю в добыче и запасах, пропорциональную вознаграждениям, которые она будет получать за увеличение производства. BP ожидает, что проект начнется в 2025 году.

BP была членом консорциума нефтяных компаний, которые обнаружили нефть в Киркуке в 1920-х годах. С 2013 по 2019 год компания работала с министерством нефти Ирака и NOC над техническими исследованиями, изучая потенциал реконструкции месторождения.

Нефтяное месторождение Киркук частично расположено в провинции Киркук на северо-востоке Ирака и частично в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Его запасы составляют 8,7 млрд баррелей. Добыча началась в 1934 году.

В 2020 году добыча на месторождении Киркук составляет порядка 60 тысяч б/с, тогда как в начале 2018 года она достигала 140-150 тысяч б/с. В соответствии с условиями контракта, завершенного в 2019 году, BP должна была провести исследования, необходимые для увеличения добычи до 750 тысяч баррелей в сутки (б/с).

BP Ирак Эрбиль NOC Киркук Иракский Курдистан
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