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BP в рамках новой стратегии увеличит инвестиции в добычу нефти и газа

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Британская BP Plc анонсировала обновленную стратегию, предусматривающую увеличение инвестиций в добычу нефти и газа при более избирательном подходе к вложениям в низкоуглеродные технологии.

Компания отказалась от предыдущих планов сокращения нефтегазовых операций и пообещала увеличить добычу.

"Это перезагрузка BP с фокусом на долгосрочный рост акционерной стоимости", - заявил ее гендиректор Мюррей Окинклосс.

BP планирует продать активы на $20 млрд к концу 2027 года, говорится в ее сообщении, опубликованном к мероприятию для инвесторов. В частности, компания проведет стратегический анализ бизнеса по производству смазочных материалов Castrol. Ранее СМИ сообщали, что стоимость этого подразделения может составлять порядка $10 млрд.

BP намерена увеличить инвестиции в производство нефти и газа до $10 млрд в год к 2027 году включительно и нарастить добычу до 2,3-2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) к 2030 году. Предыдущая стратегия компании предполагала снижение добычи к концу текущего десятилетия на 25% в сравнении с уровнем 2019 года, составившим 2,6 млн б.н.э./сут.

BP обещает запустить 10 крупных новых upstream-проектов до конца 2027 года и еще 8-10 проектов до конца 2030 года.

Компания планирует инвестиции в $3 млрд в ближайшие три года в downstream-проекты. При этом она резко сократит вложения в низкоуглеродные решения - объем инвестиций в этот сегмент будет составлять $1,5-2 млрд в год, что более чем на $5 млрд меньше, чем планировалось ранее.

BP планирует добиться экономии на расходах в размере $4-5 млрд к концу 2027 года по сравнению с уровнем 2023 года. Часть мер сокращения издержек - на сумму порядка $800 млн - была реализована в 2024 году, отмечается в сообщении.

Кроме того, BP нацелена на сокращение долга до $14-18 млрд к концу 2027 года ($23 млрд на конец 2024 года).

Компания планирует направлять 30-40% операционной прибыли на поощрение акционеров как за счет обратного выкупа акций, так и дивидендных выплат. Объем buyback в первом квартале 2025 года составит $0,75-1 млрд, что существенно ниже уровней предыдущих лет.

BP BP Plc Мюррей Окинклосс Великобритания
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