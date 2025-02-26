Мосбиржа ожидает подключения большинства крупных брокеров к торгам по выходным 1-2 марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Большинство крупных брокеров будут готовы подключиться к торгам выходного дня на "Московской бирже", которые стартуют 1 марта в экспериментальном режиме, считает управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин.

"Мы считаем, что крупные участники в большинстве своем будут готовы к подключению. Самое главное, что рынок будет сформирован, его формируют участники рынка и их клиенты. Этим объясняется и наш экспериментальный режим, в течение которого по мере готовности участники будут постепенно подключаться к торгам. Мы вчера раскрыли дни, когда мы будем торговать, а когда будем давать возможность участникам и нам в том числе делать свои релизы. Поэтому ожидаем, что участники будут крупные, рынок будет достаточно репрезентативен", - сказал Блохин журналистам в кулуарах конференции "Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры", организованной "Коммерсантом".

Он отметил, что изначально планировалось реализовать торги в выходные дни на двух рынках – фондовом и срочном. "Но увидев существенное увеличение ликвидности и объемов торгов, количества клиентов уже в начале года, по итогам оценки уровня доработок мы приняли решение, что можем запустить в экспериментальном режиме торги в выходные самыми ликвидными акциями на одном рынке в ближайшее время. В течение марта торги в выходные будут проводиться через неделю, чтобы участники могли довнести какие-то изменения в случае необходимости. В дальнейшем у нас в 20-х числах месяца будет существенная подготовка участников рынка к внедрению нового маржинального кредитования. А дальше перейдем из экспериментального в постоянный режим", - добавил Блохин.

Расширять время торгов в выходные, по его словам, в ближайшее время не планируется. "Но в какой-то перспективе в этом году будем обсуждать такую возможность с участниками дополнительно", - уточнил Блохин.

Мосбиржа ранее анонсировала запуск 1 марта торгов акциями по выходным в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Как сообщалось, 1 марта торги начнутся в 14:00 по Москве с аукциона открытия и завершатся в 19:00 по Москве, 2 марта они будет проводиться с 09:50 до 19:00 по Москве.

На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Ценовые границы будут сужены до 3% от закрытия предыдущего торгового дня.

Торговая сессия выходного дня будет являться частью следующего за выходными торгового дня.

Мосбиржа сообщала, что не планирует проводить торги в выходные 8-9 и 22-23 марта, 19-20 апреля, 24-25 мая, 21-22 июня, 2-3 августа, 20-21 сентября, 25-26 октября, 2 ноября, 6-7 декабря 2025 года.