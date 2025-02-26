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Fitch снизило рейтинг Nissan до "мусорного" уровня

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до "BB+" с "BBB-" с "негативным" прогнозом.

Теперь рейтинг компании находится в неинвестиционной, или "мусорной" категории.

"Снижение отражает устойчиво низкую рентабельность компании, которая восстанавливается медленнее наших ожиданий", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Эксперты Fitch прогнозируют, что показатели EBIT в автомобильном подразделении и свободного денежного потока останутся отрицательными до конца финансового года, который завершится в марте 2026 года. В то же время сильная ликвидность и балансовая ведомость компании являются защитой от оттока капитала в краткосрочной перспективе.

"Негативный" прогноз отражает неопределенность в отношении реализации плана реструктуризации Nissan.

"Мы ожидаем разумного сокращения расходов в рамках плана, однако выручка и расходы, вероятно, подвергнутся воздействию американских пошлин, слабых продаж автомобилей в США и Юго-Восточной Азии", - говорится в пресс-релизе.

Аналитики Fitch допускают возможность негативных рейтинговых действий в отношении компании в случае отсутствия прогресса в реализации этого плана.

Fitch Fitch Ratings Nissan Япония
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