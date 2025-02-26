Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе вырос г/г на 20,2%, до 54,4 тыс. шт

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе вырос в годовом выражении на 20,2%, до 54,4 тыс. шт., сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду.

Результат января 2025 года стал самым высоким для этого месяца с докризисного периода, то есть с января 2022 года, в котором было выпущено 95,1 тыс. легковых машин.

Производство грузовиков в январе упало год к году на 30,8%, до 8,9 тыс. шт. Такой месячный показатель стал самым низким с января 2023 года. Тогда в стране было изготовлено лишь 5,8 тыс. грузовых автомобилей.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за прошлый месяц было выпущено 529 - на 46,5% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств в январе снизился на 11,1%, до 2,4 тыс. единиц.

По сравнению с результатами декабря 2024 года производственные показатели автопрома в январе 2025 года существенно снизились. Влияние на это, в частности, традиционно оказывают длинные новогодние выходные.