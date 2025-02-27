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Ozon в IV квартале нарастил оборот на 52% до 953 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ozon в IV квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 52% до 953 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Консолидированная выручка за отчетный период выросла на 69% до 216,6 млрд рублей.

GMV оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", а выручка превысила ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали рост GMV Ozon на 52,9% до 956,7 млрд рублей, выручки – на 53,9% до 196,8 млрд рублей.

В отчетном периоде Ozon получил скорректированную EBITDA в 16,8 млрд рублей против 1,38 млрд рублей за IV квартал 2023 года.

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