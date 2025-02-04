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ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение из-за условий проведения акций

ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение из-за условий проведения акций
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсам Ozon и Wildberries об обеспечении прозрачного механизма участия продавцов в акциях, включая автоматические.

В пресс-релизе регулятора говорится, что ранее обе компании изменили условия проведения акций таким образом, что товары автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов, товары продавались со скидками за их счет.

"Такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары", - считают в ФАС.

Регулятор указывает, что маркетплейсы должны создать условия, при которых участие в акциях возможно только при условии подтверждения от продавца.

Ведомство установило срок для внесения соответствующих изменений до 28 февраля.

В случае неисполнения предупреждений ФАС возбудит против маркетплейсов дела о нарушении закона "О защите конкуренции" (пункт 3 ч. 1 ст. 10).

В пресс-службах Wildberries и Ozon сообщили, что изучат предупреждение ФАС.

"Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка", - отметили в объединенной компании Wildberries и Russ.

"Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий", - сообщили в Ozon.

Wildberries Ozon ФАС
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