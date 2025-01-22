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Ozon с 1 февраля отменит сервисный сбор для ПВЗ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon с 1 февраля отменит сервисный сбор, который был введен для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в марте 2024 года, сообщила компания.

Отмена сбора распространяется на всех владельцев ПВЗ. Размер сбора рассчитывался индивидуально на основе таких факторов, как плотность населения в городе, расположение и оборот точек и др. Средства Ozon направлял в привлечение клиентов, скидки для покупателей, продвижение ПВЗ и развитие IT-сервисов для "последней мили".

"Для 90% пунктов он был низкий, для большинства – составлял 1 руб. в месяц. Выше сумма сбора была для небольшой части наиболее прибыльных и "зрелых" точек", - пояснили в Ozon, не раскрыв общую сумму привлеченных от сбора средств с момента его введения.

Кроме того, Ozon повысит доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа – в среднем доход от выдачи товаров Ozon Global вырастет на 40% для каждого пункта, пояснили в компании.

В РФ и СНГ действуют более 50 тыс. ПВЗ и постаматов Ozon. Логистическая инфраструктура маркетплейса в РФ занимает более 3 млн кв. м.

Ozon
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