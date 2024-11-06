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Ozon в III квартале нарастил оборот на 59% - до 718,3 млрд рублей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ozon в III квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 59% - до 718,3 млрд рублей, сообщила компания.

Консолидированная выручка компании в отчетном периоде выросла на 41% - до 153,7 млрд рублей.

GMV оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", а выручка превысила ожидания рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали GMV Ozon в 719,5 млрд рублей, а выручку - в 141,7 млрд рублей.

В отчетном периоде Ozon получил скорректированную EBITDA в 13 млрд рублей против отрицательного показателя в 3,9 млрд рублей за III квартал 2023 года.

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