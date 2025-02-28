Лимит субсидии при переводе грузовика на метан увеличен до 1 млн рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Размер субсидирования расходов по переводу грузовых автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ увеличен до 1 млн рублей на машину, сообщила пресс-служба правительства.

Максимальный размер господдержки на ремоторизацию увеличен, в частности, для магистральных тягачей. Ранее стандартный лимит предполагал субсидирование до 172 тысяч рублей, повышенный лимит для физлиц и субъектов МСП - 344 тысячи рублей.

Соответствующие изменения внесены в приложение к государственной программе "Развитие энергетики", в котором описаны правила предоставления субсидий на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе.

"Принятое решение простимулирует перевод грузового транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива", - говорится в сообщении кабмина.

Госпрограмма по субсидированию перевода автотранспорта на природный газ работает для машин не старше 5 лет с пробегом не выше 500 тысяч км.

В середине 2024 года правительство также увеличило лимиты субсидированной части работ по переводу автомобилей на природный газ с 30% до 48-78%.