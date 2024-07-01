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РФ будет субсидировать от половины затрат при переводе автомобилей на метан

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России субсидированная часть работ по переводу автомобилей на природный газ в качестве топлива в 2024 году увеличена с 30% до 48-78%, сообщила пресс-служба правительства.

В конце июня было принято постановление № 873, которое внесло такие изменения в апрельское постановление №321 2014 года.

"Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей - с действующих 4% до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент", - говорится в сообщении.

Необходимые корректировки внесены в приложение к госпрограмме развития энергетики, которое содержит правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе.

Принятые меры, как отмечает пресс-служба кабмина, должны стимулировать перевод транспорта на метан и поддержать спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и физлиц.

Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры, в частности, газовых заправок.

Правительство
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