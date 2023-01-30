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Потребление метана на автотранспорте РФ в 2022 году выросло на 12%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в качестве топлива для автотранспорта (компримированный природный газ, КПГ) в России в 2022 году достигло 1,5 млрд кубометров, сообщил в интервью журналу "Газовая промышленность" заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"В целом с 2012 года потребление природного газа в Российской Федерации в качестве ГМТ (газомоторное топливо - ИФ) выросло более чем в четыре раза - с 349 млн куб. м до 1,5 млрд куб. м по итогам 2022 года. Рост по рынку составил около 12% к 2021 году", - сказал Маркелов.

На долю "Газпрома" приходится 71% от общих объемов продаж КПГ в России. Компания обеспечивает экотопливом 5 тыс. частных и государственных автотранспортных предприятий в 64 регионах страны. Сегодня 340 стационарных газозаправочных объектов входят в розничную сеть под управлением компании "Газпром газомоторное топливо", еще 65 стационарных станций обеспечивают заправку транспорта дочерних обществ группы "Газпром".

Маркелов также отметил рост газомоторного автопарка в стране, с 2017 года он составил уже 142%. Всего на данный момент в РФ около 260 тыс. автомобилей на природном газе: 59% приходится на легковой транспорт, 20% - на легкий коммерческий, 13% - на автобусы, 8% - на магистральный грузовой транспорт.

"Эффективность использования природного газа как моторного топлива "Газпром" демонстрирует на собственном примере. В 2014-2022 гг. компания реализовала программу по переводу транспорта на природный газ. Доля газомоторной техники в автопарке компании и дочерних предприятий уже превысила 60%. Переход на газ позволил оптимизировать эксплуатационные затраты. За прошедшие годы компания сэкономила на топливе порядка 12 млрд руб.", - отметил зампред "Газпрома".

Россия Газпром
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