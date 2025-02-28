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Цены на нефть теряют более 1%, Brent торгуется у $73 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии и нацелены завершить месяц с потерями.

Давление на котировки оказывают угрозы Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:38 по московскому времени составила $73,03 за баррель, что на $1,01 (1,36%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно обращающиеся майские контракты торгуются по $72,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,98 (1,39%), до $69,37 за баррель.

Президент США Дональд Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10%-ные пошлины для китайских товаров. Ранее он заявлял о намерении обложить пошлинами в размере 25% импорт товаров из Европы.

"Трейдеры сокращают риски на фоне растущей волатильности, спровоцированной заявлениями Трампа об эскалации войны пошлин, не в последнюю очередь направленных против Китая, существенно усилившими опасения относительно спроса", - отмечает сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Понижательное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания, связанные с переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта. Их успех может привести к смягчению санкций против РФ и возобновлению беспрепятственных поставок российской нефти на мировые рынки, пишет Trading Economics.

Трейдеры также ждут решения ОПЕК+ о наращивании нефтедобычи. Планировалось, что альянс начнет постепенно сворачивать добровольные ограничения, затрагивающие добычу 2,2 млн баррелей нефти в сутки, уже в апреле, однако в последние недели в СМИ появились сообщения о том, что этот срок может быть отложен. Ожидается, что ОПЕК+ подтвердит или скорректирует свои планы на апрель на следующей неделе.

В ближайшие дни может возобновиться экспорт нефти из иракского Курдистана. В начале этой недели заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил, что поставки возобновятся сразу же после согласования технических вопросов с турецкой стороной, выразив надежду, что на это уйдет несколько дней.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Brent WTI Дональд Трамп США
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