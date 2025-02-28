Кабмин установил квоту на экспорт пшеницы из Крыма и Севастополя в объеме 400 тыс. т

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило квоту на экспорт из Крыма и Севастополя пшеницы и меслина в объеме 400 тыс. тонн.

Соответствующее постановление подписано 28 февраля 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Квота будет действовать с 1 марта по 31 декабря 2025 года.

Правительство также определило пошлины, по которым будет вывозиться пшеница, и порядок ее распределения.

Как сообщалось, в РФ также действует квота на экспорт пшеницы в объеме 10,6 млн тонн. Срок ее действия с 15 февраля по 30 июня 2025 года.