Nio, XPeng и Li Auto в феврале увеличили продажи электромобилей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio, XPeng и Li Auto увеличили продажи электромобилей в феврале 2025 года в годовом исчислении, сказано в сообщениях компаний.

Nio отгрузила 13 192 электромобиля, что на 62% выше прошлогоднего показателя. XPeng увеличила поставки в 6,7 раза - до 30 453 машин. Продажи Li Auto повысились на 30% и составили 26 263 машины.

Совокупные поставки трех китайских компаний были на уровне почти 70 тысяч электромобилей, что представляет рост примерно в 2,1 раза.

Доля новых электромобилей на рынке Китая в феврале составляла порядка 53%, а в марте этот показатель может увеличиться до 65%, прогнозируют аналитики Citigroup.

В январе-феврале Nio поставила 27 055 электромобилей (рост на 49% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), Li Auto - 56 190 (повышение на 9,3%). Xpeng увеличила поставки в 4,8 раза - до 60 803 машин.

BYD в феврале отправила на рынок более 318 тысяч автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что в 2,6 раза превзошло прошлогодний показатель. Geely нарастила продажи на 84% - почти до 205 тысяч машин.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта 2024 года, поставил на рынок в феврале более 20 тысяч машин. Объем продаж выше 20 тысяч компания фиксирует пятый месяц подряд.