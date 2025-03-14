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Li Auto увеличила выручку в IV квартале до рекорда

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto Inc. увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года на 6,1%, до рекордного максимума, однако его чистая прибыль упала в 1,6 раза.

В октябре-декабре выручка компании составила 44,3 млрд юаней ($6,1 млрд) против 41,7 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков для этого показателя составлял 43,26 млрд юаней.

Чистая прибыль Li Auto уменьшилась до 3,5 млрд юаней с 5,8 млрд юаней годом ранее, но превзошла средний прогноз экспертов (3,22 млрд юаней).

Валовая маржа в четвертом квартале составила 20,3% против 23,5% годом ранее, что в компании объясняют изменением линейки выпускаемой продукции. Показатель также уменьшился по сравнению с третьим кварталом (21,5%) из-за снижения цен на автомобили.

Поставки автомобилей Li Auto в октябре-декабре выросли на 20,4%, до 158 696 единиц, за весь 2024 год - на 33,1%, до 500 508 штук.

На первый квартал 2025 года компания прогнозирует поставки автомобилей в диапазоне 88-93 тысяч, что на 9,5-15,7% выше показателя за тот же период годом ранее, а также выручку в 23,4-24,7 млрд юаней (снижение на 3,5-8,7%).

За последние 12 месяцев ADR Li Auto подешевели на Nasdaq на 21,9%.

Li Auto Китай
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