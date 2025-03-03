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ЕС в феврале использовал максимальный объем СПГ для этого месяца за историю

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Поступление природного газа с европейских терминалов СПГ в газотранспортную сеть региона в феврале 2025 года было максимальным за последние 15 месяцев (с декабря 2023 года).

Как свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, в среднем в сутки поступало 384 млн куб. м регазифицированного СПГ с несколькими пиками до 419 млн куб. м.

За месяц регион использовал 8,262 млн тонн СПГ, что на 11% больше, чем годом ранее, и является максимальным значением для этого месяца за историю европейской газовой отрасли.

Эта динамика идет вразрез с курсом ЕС на неуклонное снижение использования газа.

Запасы газа в ПХ Европы достигли 38,23% - это на 11,33 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет (49,56%).

За прошедшие пять месяцев текущего отопительного сезона температура воздуха была близка к норме, тогда как в каждом из двух предыдущих сезонов было по одному очень теплому месяцу. Теплые зимы уже вошли в привычку у европейской энергетике, и возврат к климатической норме вызывает тревогу на рынке.

Большой расход газа из хранилищ потребует больше импорта летом для восполнения запасов. Регулирование ЕС требует к 1 ноября заполнять ПХГ до 90%, и в этом году достижение этой цели будет особенно сложным и дорогостоящим, ведь Украина остановила транзит газа "Газпрома" по своей территории.

ЕС Газпром Украина
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