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Кобахидзе обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела Грузии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал вмешательством в грузинское правосудие требование МИД Германии о немедленном освобождении из предварительного заключения журналистки Мзии Амаглобели, более месяца назад на митинге в Батуми публично ударившей по лицу начальника местной полиции.

"Ранее германские политики, посол Германии грубо и открыто вмешивались в наши выборы, сейчас же они вмешиваются в наше правосудие. Это абсолютно неприемлемо, тем более, что Германия всегда была известна уважением к верховенству закона и принципам правового государства", - сказал Кобахидзе журналистам в Узбекистане, где находится онс официальным визитом.

Он выразил надежду, что новый канцлер Германии может внести позитивные изменения в отношениях с Грузией. "Изменения в наших отношениях могут произойти, если новый канцлер будет свободен от влияния сил "глубинного государства", - сказал премьер-министр.

Он прокомментировал также введение накануне странами Балтии новых санкций против грузинских политиков, депутатов и чиновников.

"Влияние "глубинного государства" очень хорошо видно на примере стран Балтии, которые давно уже потеряли свой суверенитет. Шаги этих государств несерьезны, хотя мы остаемся с ними в режиме односторонней дружбы", - сказал Кобахидзе.

Он напомнил, что руководители стран Балтии публично требовали введения Грузией санкций против России.

"Налицо двойные стандарты, Латвия и Литва продают в России в несколько раз больше вина и алкогольных напитков, чем Грузия, и это при том, что вино в этих странах не производится", - сказал Кобахидзе.

Германия Грузия Ираклий Кобахидзе Латвия Литва МИД
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