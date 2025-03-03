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Французская PAI купит 80% германского гостиничного оператора Motel One

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Французская инвесткомпания PAI Partners договорилась о покупке 80% германского гостиничного оператора Motel One, сообщила PAI.

Закрытие сделки ожидается во втором квартале. Ее сумма не уточняется. Источники Bloomberg ранее оценивали стоимость всей Motel One в 3,5 млрд евро в рамках этой транзакции.

Основатель германской компании Дитер Мюллер останется председателем ее совета директоров и продолжит развивать бизнес ранее выделенного из нее сегмента недвижимости, сообщает PAI.

Мюллер стал единоличным собственником Motel One после выкупа 35% оператора у инвесткомпании Proprium за 1,25 млрд евро в прошлом году.

Motel One основана в 2000 году и управляет 99 отелями в 13 странах, включая Германию, Францию, Великобританию и США. Ее номерной фонд насчитывает порядка 28 тысяч номеров.

PAI управляет активами более чем на 27 млрд евро. В 2023 году она привлекла 7,1 млрд евро в фонд прямых инвестиций в компании реального сектора экономики Европы и Северной Америки.

Proprium Германия PAI Франция Motel One Дитер Мюллер
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