"Билайн" сообщил об устранении последствий DDoS-атаки, сервисы работают штатно

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") устранило последствия DDoS-атаки, все сервисы работают в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

Ранее в понедельник в Роскомнадзоре сообщили "Интерфаксу", что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства зафиксировали всплеск жалоб абонентов "Вымпелкома" в Москве и Московской области.

В "Вымпелкоме" уточняли, что ряд его систем подвергся DDoS-атаке.



