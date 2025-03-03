Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб на работу "Билайна" в столичном регионе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировали всплеск жалоб абонентов ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") в Москве и Московской области; оператор решает проблему, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"3 марта с 10:45 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО "ВымпелКом" в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

По данным РКН, специалисты оператора связи уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы.