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В "Билайне" объяснили сбой со связью DDoS-атакой

Компания устранила проблему

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ряд систем ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в понедельник подверглись DDoS-атаке, компания приняла меры для стабильной работы, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты обнаружили проблему и приняли все необходимые меры для поддержания стабильной работы сервисов", - сказали в пресс-службе оператора.

Ранее в "Роскомнадзоре" сообщили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства зафиксировали всплеск жалоб абонентов "Вымпелкома" в Москве и Московской области.

Вымпелком Роскомнадзор Билайн Москва Московская область
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