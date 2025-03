Путин разрешил сделки по "русификации" структуры владения Жирекенского и Сорского ГОКа "Союзметаллресурса"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением разрешил производителю ферромолибдена АО "УК "Союзметаллресурс" приобрести у Thornstreet Limited 100% Сорского ГОКа, 100% Жирекенского ГОКа и акций АО "Забайкалстальинвест".

"Союзметаллресурс" (СМР) объединяет группу компаний, занимающихся разведкой полезных ископаемых, добычей, обогащением и переработкой медного и молибденового концентратов.

СМР, как сообщалось в ходе IPO En+ Group в 2017 году, управляется En+, владеет Сорским ГОКом, Сорским ферромолибденовым заводом, Жирекенским ГОКом, Жирекенским ферромолибденовым заводом. Производство в Жирекене (Забайкальский край) было остановлено в 2013 году, и СМР готовился к его консервации на фоне продолжительного падения цен на ферромолибден.

Эти активы, вместе со компанией Strikeforce Mining and Resources Ltd., согласно отчетности En+ за первое полугодие 2018 года, находились в залоге по банковским кредитам группы En+. Согласно ЕГРЮЛ, кипрская Strikeforce Mining & Resources Ltd контролирует Thornstreet, которая, в свою очередь, владеет 100% Сорского и Жирекенского ГОКов.