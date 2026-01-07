Поиск

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Правительство Соединенных Штатов Америки начало реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и американских союзников.

"Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении министерства энергетики США.

Все поступления от продажи венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут, в первую очередь, зачислены на счета, контролируемые США, в банках, признанных во всем мире, чтобы гарантировать законность и целостность окончательного распределения выручки, уточняет ведомство.

"Эти средства будут распределены в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США. Продажа нефти начнется немедленно, ожидается реализация около 30-50 млн баррелей. Она будет продолжаться неопределенное время", - отмечает Минэнерго.

Согласно сообщению, американская легкая нефть будет поступать в Венесуэлу по мере необходимости для смешивания с венесуэльским высоковязким сырьем для оптимизации добычи и последующей транспортировки продукции. Ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы будет осуществляться исключительно по авторизованным каналам в соответствии с законодательством США и требованиями национальной безопасности.

США выборочно снимают санкции, чтобы обеспечить транспортировку и продажу венесуэльской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

В частности, будет разрешен импорт отдельных видов нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг, чтобы компенсировать многолетнее снижение добычи и обеспечить рост в краткосрочной перспективе. "Это потребует использования технологий, экспертных знаний и инвестиций от американских и других международных партнеров в энергетической отрасли", - указывает Минэнерго.

