Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

Министр энергетики США Крис Райт Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Вашингтон желает продолжения поставок венесуэльской нефти на рынки, и американские власти займутся ее продажей.

"Вместо эмбарго на нефть, как сейчас, мы дадим ей возможность поступать (...) на перерабатывающие предприятия в США и по всему миру, чтобы улучшить предложение нефти, но администрация США будет осуществлять продажи нефти", - приводит Politico его слова.

По его словам, США начнут с нефти, накопившейся на складах, а затем продажи будут идти в течение "неопределенного срока".

Министр отметил, что обсуждает с американскими нефтяными компаниями условия их возвращения в Венесуэлу. Райт признал, что для модернизации нефтяного сектора Венесуэлы потребуется много денег и времени.

Он добавил, что США ведут активный диалог с Каракасом, и что впоследствии американские власти могут поставить Венесуэле оборудование и другие необходимые товары.

По данным Politico, позднее в среду Райт может встретиться с несколькими высокопоставленными представителями нефтяной отрасли США. Также в пятницу у него, вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими членами администрации, запланирована встреча в Белом доме с руководителями нефтяных компаний.

Трамп сообщил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти, ранее бывшей под санкциями. Он отметил, что эта нефть будет продаваться по рыночной цене.

В свою очередь китайское издание Global Times добавляло, что часть этой нефти должны были продать напрямую Китаю.

В среду CNBC со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, сообщил, что власти США намерены отменить часть санкций против Венесуэлы, обеспечить экспорт венесуэльской нефти.