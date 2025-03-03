Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков опустилась в III декаде февраля до 20,85%
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде февраля 2025 года снизилось до 20,85% с 21,06% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, эта индикативная ставка оказалась ниже ключевой ставки ЦБ РФ (которая сохраняется на уровне 21,00% с 28 октября 2024 года). Она превышала ее со второй декады ноября, то есть более трех месяцев, достигнув абсолютного максимума 22,28% во второй декаде декабря.
Cредние максимальные ставки для вкладов различной срочности:
|Срок вклада
|Ставка III дек. февр.
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 2 мес.
|До 90 дн.
|19,11
|-0,21
|-0,45
|-0,72
|91-180 дн.
|20,12
|-0,16
|-0,61
|-0,83
|181 дн. - 1 год
|20,41
|-0,26
|-0,89
|-0,93
|свыше 1 года
|18,72
|-0,17
|-0,81
|-1,29
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта-банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.