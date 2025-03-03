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Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков опустилась в III декаде февраля до 20,85%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде февраля 2025 года снизилось до 20,85% с 21,06% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, эта индикативная ставка оказалась ниже ключевой ставки ЦБ РФ (которая сохраняется на уровне 21,00% с 28 октября 2024 года). Она превышала ее со второй декады ноября, то есть более трех месяцев, достигнув абсолютного максимума 22,28% во второй декаде декабря.

Cредние максимальные ставки для вкладов различной срочности:

Срок вкладаСтавка III дек. февр.Изм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 2 мес.
До 90 дн.19,11-0,21-0,45-0,72
91-180 дн.20,12-0,16-0,61-0,83
181 дн. - 1 год20,41-0,26-0,89-0,93
свыше 1 года18,72-0,17-0,81-1,29

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта-банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

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