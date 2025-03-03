Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков опустилась в III декаде февраля до 20,85%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде февраля 2025 года снизилось до 20,85% с 21,06% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, эта индикативная ставка оказалась ниже ключевой ставки ЦБ РФ (которая сохраняется на уровне 21,00% с 28 октября 2024 года). Она превышала ее со второй декады ноября, то есть более трех месяцев, достигнув абсолютного максимума 22,28% во второй декаде декабря.

Cредние максимальные ставки для вкладов различной срочности:

Срок вклада Ставка III дек. февр. Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 2 мес. До 90 дн. 19,11 -0,21 -0,45 -0,72 91-180 дн. 20,12 -0,16 -0,61 -0,83 181 дн. - 1 год 20,41 -0,26 -0,89 -0,93 свыше 1 года 18,72 -0,17 -0,81 -1,29

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта-банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.