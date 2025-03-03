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Индекс ISM Manufacturing в феврале снизился сильнее, чем ожидалось

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

ISM Manufacturing остается выше этого значения второй месяц подряд. До этого он держался ниже 50 пунктов в течение 26 месяцев.

Подындекс новых заказов в феврале уменьшился до 48,6 пункта с январских 55,1 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов впервые за четыре месяца. Индикатор объемов производства уменьшился до 50,7 пункта с 52,5 пункта в январе, занятости - до 47,6 пункта с 50,3 пункта.

Подындекс цен производителей подскочил до 62,4 пункта с январских 54,9 пункта, достигнув максимума с июня 2022 года.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в феврале увеличилось до 52,7 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные. Предварительные данные указывали на более умеренное повышение индикатора - до 51,6 пункта.

США ISM ISM Manufacturing
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