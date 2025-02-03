В США в январе индекс ISM Manufacturing вырос сильнее прогноза

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе увеличился до 50,9 пункта по сравнению с пересмотренными 49,2 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,8 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня в 49,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

ISM Manufacturing поднялся выше данного уровня впервые за 27 месяцев и теперь находится на максимуме с сентября 2022 года.

Индикатор новых заказов в январе увеличился до 55,1 пункта с 52,1 пункта в декабре, объемов производства - до 52,5 пункта с 49,9 пункта, цен производителей - до 54,9 пункта с 52,5 пункта. Подындекс, оценивающий ситуацию с занятостью в промышленном секторе, поднялся до 50,3 пункта против 45,4 пункта месяцем ранее.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в январе выросло до 51,2 пункта по сравнению с 49,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные. Это максимальный уровень с июня прошлого года.

Предварительные данные указывали на более умеренный подъем индикатора - до 50,1 пункта.