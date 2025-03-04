Инвестфонд Sycamore близок к выкупу аптечной сети Walgreens Boots Alliance за $10 млрд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance близка к сделке с фондом прямых инвестиций Sycamore Partners, который может выкупить ее за $10 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, стороны рассчитывают заключить сделку к 6 марта.

Компании обсуждают условия, в соответствии с которыми Sycamore заплатит по $11,3-11,4 за акцию Walgreens, отмечают источники. Если инвестфонд выкупит компанию целиком, она, вероятно, сохранит за собой ключевой аптечный бизнес в США и продаст, либо выведет на открытый рынок другие операции.

Помимо сети аптек в США, Walgreens имеет аптечный бизнес в Великобритании, Ирландии, Таиланде, Мексике и Германии, а также операции в сфере медицинских услуг в США. Кроме того, она владеет портфелем косметических брендов.

Стоимость бумаг Walgreens выросла на 5,2% на дополнительных торгах в понедельник - до $10,79. За последние 12 месяцев бумаги подешевели на 50%.

В декабре WSJ сообщала, что Sycamore ведет переговоры о выкупе Walgreens и выводе ее акций с рынка. Бумаги Walgreens торгуются на бирже с 1927 года, отмечает газета.

Капитализация Walgreens превышала $100 млрд в 2015 году, однако сейчас опустилась до $9 млрд.

В феврале компания объявила о приостановке выплаты дивидендов, сославшись на то, что нуждается в денежных средствах для оздоровления бизнеса и в связи с продолжающимися судебными разбирательствами. В январе Минюст США подал иск к WBA, обвинив компанию в том, что она способствовала опиоидному кризису в стране, незаконно выдавая препараты.

WBA (вместе с компанией-предшественницей) непрерывно выплачивала дивиденды 91 год подряд.