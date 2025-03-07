Инвестфонд Sycamore купит аптечную сеть Walgreens Boots Alliance

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Фонд прямых инвестиций Sycamore Partners достиг соглашения о покупке американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance примерно за $10 млрд.

Как сообщает Walgreens, Sycamore заплатит $11,45 за акцию, что предусматривает премию в 8% к котировкам на закрытие торгов в четверг. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале текущего года.

Кроме того, акционеры могут получить еще до $3 на акцию от продажи активов в сфере медицинских услуг в США.

Совокупный размер сделки с учетом будущих выплат и долга компании может достичь $23,7 млрд, отмечается в пресс-релизе.

Walgreens сохранит штаб-квартиру в Чикаго. Штат компании насчитывает более 310 тысяч сотрудников, ей принадлежит сеть из 12,5 тысяч аптек в США, Европе и Латинской Америке. Компания по-прежнему намерена опубликовать отчетность за второй финквартал 8 апреля.

Акции Walgreens подорожали на 5,9% на дополнительных торгах в четверг. Walgreens торгуется на бирже с 1927 года. Капитализация компании поднималась выше $100 млрд в 2015 году, однако к настоящему времени опустилась до $9 млрд.

В прошлом месяце компания объявила о приостановке выплаты дивидендов, сославшись на то, что нуждается в денежных средствах для оздоровления бизнеса и в связи с продолжающимися судебными разбирательствами. В январе Минюст США подал иск к WBA, обвинив компанию в том, что она способствовала опиоидному кризису в стране, незаконно выдавая препараты.

WBA (вместе с компанией-предшественницей) непрерывно выплачивала дивиденды 91 год подряд.