Поиск

Инвестфонд Sycamore купит аптечную сеть Walgreens Boots Alliance

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Фонд прямых инвестиций Sycamore Partners достиг соглашения о покупке американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance примерно за $10 млрд.

Как сообщает Walgreens, Sycamore заплатит $11,45 за акцию, что предусматривает премию в 8% к котировкам на закрытие торгов в четверг. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале текущего года.

Кроме того, акционеры могут получить еще до $3 на акцию от продажи активов в сфере медицинских услуг в США.

Совокупный размер сделки с учетом будущих выплат и долга компании может достичь $23,7 млрд, отмечается в пресс-релизе.

Walgreens сохранит штаб-квартиру в Чикаго. Штат компании насчитывает более 310 тысяч сотрудников, ей принадлежит сеть из 12,5 тысяч аптек в США, Европе и Латинской Америке. Компания по-прежнему намерена опубликовать отчетность за второй финквартал 8 апреля.

Акции Walgreens подорожали на 5,9% на дополнительных торгах в четверг. Walgreens торгуется на бирже с 1927 года. Капитализация компании поднималась выше $100 млрд в 2015 году, однако к настоящему времени опустилась до $9 млрд.

В прошлом месяце компания объявила о приостановке выплаты дивидендов, сославшись на то, что нуждается в денежных средствах для оздоровления бизнеса и в связи с продолжающимися судебными разбирательствами. В январе Минюст США подал иск к WBA, обвинив компанию в том, что она способствовала опиоидному кризису в стране, незаконно выдавая препараты.

WBA (вместе с компанией-предшественницей) непрерывно выплачивала дивиденды 91 год подряд.

Sycamore Partners США Чикаго Минюст Walgreens
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера

"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера

Минсельхоз допустил нетарифные меры на зерновом рынке при урожае ниже прогноза в этом году

Минсельхоз допустил нетарифные меры на зерновом рынке при урожае ниже прогноза в этом году

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Ижевский завод "АвтоВАЗа" с запуском Lada Largus в 2024 году увеличил выручку в 8 раз

Ижевский завод "АвтоВАЗа" с запуском Lada Largus в 2024 году увеличил выручку в 8 раз

ЦБ отметил, что динамика платежей говорит о сохранении высокого роста экономики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5960 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });