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Золото дорожает на фоне эскалации торговой напряженности

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Золото дорожает во вторник на фоне разрастания торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Росту стоимости драгметалла также способствует геополитическая неопределенность, связанная с информацией о приостановке Вашингтоном военной помощи Украине.

Как сообщалось, Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%, после чего Пекин анонсировал ряд контрмер. Во вторник также вступают в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, и Оттава уже пообещала ответные шаги.

Апрельские фьючерсы на золото подорожали на 0,9% в ходе торгов во вторник, до $2927,7 за унцию. В феврале стоимость золота поднималась до рекордных $2955 за унцию.

Рост цен на золото отражает высокий уровень экономической неопределенности в США, отмечает аналитик XS.com Самер Хасн, слова которого приводит The Wall Street Journal. Вашингтон обостряет торговый конфликт с Мексикой, Канадой и Китаем, и последствием этого станет замедление экономической активности, говорит эксперт.

Трейдеры также опасаются, что торговая политика Трампа приведет к усилению инфляционного давления в США, и это создает неопределенность в отношении возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, отмечает Хасн. Все эти опасения, по его словам, способствуют активизации притока средств в активы "тихой гавани", такие как золото.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, стоимость золота поднимется до $3100 за унцию к концу текущего года.

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