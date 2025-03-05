ВВП Австралии в IV квартале вырос на максимальные за два года 0,6%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экономика Австралии в четвертом квартале 2024 года увеличилась на максимальные за два года 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по данным Австралийского бюро статистики.

ВВП страны увеличивается тринадцатый квартал подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,5%.

Оценка экономического роста в третьем квартале подтверждена на уровне 0,3%.

Государственные расходы в октябре-декабре увеличились на минимальные за год 0,7% после подъема на 1,4% в июле-сентябре.

Потребительские расходы выросли на 0,4%. В третьем квартале они не изменились.

Капиталовложения бизнеса увеличились на 0,7% (+1,8% кварталом ранее).

Экспорт увеличился на 0,7%, импорт - на 0,1%.

ВВП Австралии в четвертом квартале вырос на 1,3% относительно аналогичного периода годом ранее. В июле-сентябре данный показатель увеличился на 0,8%, как и было объявлено ранее.