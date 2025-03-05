АЕБ ждет продолжения снижения авторынка РФ в ближайшие месяцы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Тренд на снижение продаж на российском авторынке в ближайшие месяцы сохранится, но по-прежнему сохраняются и надежды на позитив во втором полугодии, заявляют в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщил накануне Минпромторг РФ со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в феврале 2025 года упали в годовом выражении на 24,9%, до 85,3 тыс. шт.

АЕБ, считающая рынок на основе тех же данных, оценила его в феврале в 80,5 тыс. шт. (-24%).

"Февраль подтвердил прогнозы участников рынка на первое полугодие 2025 года. Такие факторы, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе привели к сокращению объема продаж на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировал ситуацию на авторынке глава комитета производителей АЕБ Алексей Калицев.

В ближайшее время тренд на сокращение продаж, по его мнению, сохранится.

"Тем не менее, мы возлагаем большие надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства. В связи с этим в настоящий момент считаем возможным сохранить ранее озвученный прогноз в 1,4 млн проданных автомобилей в текущем году", - отметил Калицев.

В январе на пресс-конференции АЕБ по итогам прошлого года он также высказывал предположение о том, что рынок может оживиться во второй половине года.