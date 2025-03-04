Поиск

Продажи автомобилей Lada в РФ в феврале ожидаемо снизились - на 4,2%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ в феврале ожидаемо ускорили снижение, сократившись в годовом выражении на 4,2%, до 26 716 штук, следует из опубликованных пресс-службой "АвтоВАЗа" данных.

"АвтоВАЗ" отмечает, что динамика его продаж в феврале была заметно лучше общерыночной: по оценкам компании, весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале упал на четверть. Минпромторг и "Автостат" пока не публиковали рыночную статистику.

Концерн фиксирует снижение продаж год к году второй месяц подряд после почти двухгодичного цикла роста. В январе снижение было символическим и составляло 0,2%, но в феврале, как следует из опубликованных компанией данных, разогналось до 4,2%. В целом это соответствовало ожиданиям "АвтоВАЗа" - глава компании Максим Соколов в конце февраля говорил о планах продать за месяц "где-то 27 тыс. автомобилей плюс-минус".

Соколов также отмечал общую тревожную ситуацию на рынке. "Мы теперь уже воочию убедились в том, о чем мы говорили в конце прошлого года. Мы тогда говорили о возможном падении рынка до 1,3 млн автомобилей в 2025 году. Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тыс. автомобилей в феврале - большой вопрос", - говорил глава "АвтоВАЗа" в конце февраля.

Данные компании по продажам отдельных моделей свидетельствуют, что в феврале на четверть упала реализация основного автовазовского семейства Lada Granta - было продано 9 602 таких автомобиля против 12 798 шт. в феврале 2024 года.

Продажи внедорожников семейства Niva в феврале упали на треть: Lada Niva Legend была реализована в количестве 2 621 шт. (-32,9%); Lada Niva Travel - 2 529 шт. (-34,9%).

Lada Vesta в феврале показала лучшую динамику среди моделей бренда: было продано 8 601 шт. (+26,1%).

Семейство Lada Largus, наращивающее продажи после перезапуска производства, показало результат в 2 019 проданных универсалов и 647 фургонов.

Продажи коммерческих модификаций Lada в феврале составили 1 304 единицы.

За январь-февраль 2025 года "АвтоВАЗ" реализовал на российском рынке 47 518 автомобилей (-2,5%).

Lada Максим Соколов АвтоВАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

"Коммерсантъ" узнал о корпоративном конфликте совладельцев "Ароматного мира"

Brent подешевела до $71,17 за баррель на решениях ОПЕК+ и новых пошлинах Трампа

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти с апреля

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Илон Маск назвал "абсурдно раздутым" штат Федрезерва

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

"Билайн" сообщил об устранении последствий DDoS-атаки, сервисы работают штатно

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе352 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5947 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });