Продажи автомобилей Lada в РФ в феврале ожидаемо снизились - на 4,2%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ в феврале ожидаемо ускорили снижение, сократившись в годовом выражении на 4,2%, до 26 716 штук, следует из опубликованных пресс-службой "АвтоВАЗа" данных.

"АвтоВАЗ" отмечает, что динамика его продаж в феврале была заметно лучше общерыночной: по оценкам компании, весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале упал на четверть. Минпромторг и "Автостат" пока не публиковали рыночную статистику.

Концерн фиксирует снижение продаж год к году второй месяц подряд после почти двухгодичного цикла роста. В январе снижение было символическим и составляло 0,2%, но в феврале, как следует из опубликованных компанией данных, разогналось до 4,2%. В целом это соответствовало ожиданиям "АвтоВАЗа" - глава компании Максим Соколов в конце февраля говорил о планах продать за месяц "где-то 27 тыс. автомобилей плюс-минус".

Соколов также отмечал общую тревожную ситуацию на рынке. "Мы теперь уже воочию убедились в том, о чем мы говорили в конце прошлого года. Мы тогда говорили о возможном падении рынка до 1,3 млн автомобилей в 2025 году. Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тыс. автомобилей в феврале - большой вопрос", - говорил глава "АвтоВАЗа" в конце февраля.

Данные компании по продажам отдельных моделей свидетельствуют, что в феврале на четверть упала реализация основного автовазовского семейства Lada Granta - было продано 9 602 таких автомобиля против 12 798 шт. в феврале 2024 года.

Продажи внедорожников семейства Niva в феврале упали на треть: Lada Niva Legend была реализована в количестве 2 621 шт. (-32,9%); Lada Niva Travel - 2 529 шт. (-34,9%).

Lada Vesta в феврале показала лучшую динамику среди моделей бренда: было продано 8 601 шт. (+26,1%).

Семейство Lada Largus, наращивающее продажи после перезапуска производства, показало результат в 2 019 проданных универсалов и 647 фургонов.

Продажи коммерческих модификаций Lada в феврале составили 1 304 единицы.

За январь-февраль 2025 года "АвтоВАЗ" реализовал на российском рынке 47 518 автомобилей (-2,5%).