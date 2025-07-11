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Банкротами во II кв. стали 154,7 тыс. граждан РФ, за полугодие - 291,3 тыс.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Статус банкрота через суд во втором квартале 2025 года получили 138 847 граждан РФ, в рамках внесудебной процедуры через "Многофункциональные центры" - 15 891 россиянин, что соответственно на 36,5% и 25,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Число судебных банкротств россиян за полугодие выросло на 35,7% и составило 259,8 тыс., в сумме с внесудебными процедурами (+24,6% за январь-июнь) - 291,3 тыс. против 216,8 тыс. год назад.

Судебная процедура банкротства доступна гражданам с октября 2015 года, а внесудебная - с сентября 2020 года.

Как правило, граждане сами инициируют собственное судебное банкротство: в 97,3% случаев во втором квартале 2025 года (96,6% во II квартале 2024 года). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей - 2,1% (годом ранее - 2,9%), ФНС России - 0,6% (0,5%).

В отличие от судебной процедуры, банкротство через МФЦ бесплатно, инициировать его может исключительно сам гражданин-должник при соответствии ряду критериев. После их смягчения в ноябре 2023 года, когда доступ к этому механизму в ряде случаев предоставили и получателям социальных выплат, пенсионерам, начался стремительный рост числа внесудебных банкротств.

Во втором квартале зафиксировано рекордное количество утвержденных судами планов реструктуризации долгов граждан - 675, в 2,2 раза больше, чем в тот же период 2024 года. За первую половину года суды утвердили 1152 таких планов (рост в 2,3 раза).

"Институт банкротства граждан развивается и совершенствуется, в том числе благодаря появлению новых разъяснений Верховного суда РФ. Доля планов реабилитации постепенно растет, активнее внедряются такие механизмы как утверждение плана судом, вопреки воле кредитора, что в дальнейшем будет позитивно влиять на динамику утверждения таких планов", - прокомментировал квартальные показатели руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Федресурс Алексей Юхнин
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