Lufthansa в 2024 году нарастила выручку на 6%, до рекорда

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG в 2024 году сократила чистую прибыль на 18% - до 1,38 млрд евро, сообщается в отчетности германской авиакомпании.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) опустилась на 39% - до 1,645 млрд евро. Консенсус-прогноз, подготовленный самим авиаперевозчиком, предполагал 1,585 млрд евро.

Выручка увеличилась на 6% и достигла рекордных 37,581 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали 37,632 млрд евро.

Lufthansa в прошлом году перевезла 131,3 млн человек (повышение на 7%). Загруженность рейсов составила максимальные в истории авиаперевозчика 83,1% против 82,9% годом ранее.

Штат компании за год вырос на 5% и составил около 101,7 тысячи человек.

В 2025 году Lufthansa ожидает дальнейшего подъема выручки благодаря увеличению пассажировместимости и скорректированную EBIT "значительно выше", чем в 2024 году.