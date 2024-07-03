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Еврокомиссия одобрила сделку Lufthansa по покупке доли в итальянской ITA Airways

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия одобрила сделку по покупке авиакомпанией Deutsche Lufthansa доли в итальянской ITA Airways (ранее Alitalia).

Меры, обещанные компанией и властями Италии, снимают все опасения, связанные с угрозой для конкуренции в отрасли, говорится в сообщении регулятора.

В прошлом году Lufthansa договорилась с правительством Италии о выкупе у государства 41%-й доли в ITA Airways.

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Изначально сделка вызвала опасения у регулятора, поскольку его предварительная проверка показала, что она может ограничить конкуренцию в сфере пассажирских авиаперевозок на ряде ближних и дальних маршрутов из Италии и обратно. Кроме того, Еврокомиссия опасалась, что сделка еще больше укрепит позиции Lufthansa в миланском аэропорту Линате, ухудшив, таким образом, возможности конкурентов.

Однако Lufthansa и правительство Италии предложили ряд уступок, которые устроили Еврокомиссию. Так, они должны будут принять меры для улучшения позиций конкурентов на маршрутах между Римом или Миланом и определенными аэропортами стран Центральной Европы.

Объединенной компании также предстоит заключить соглашения с другими авиаперевозчиками для улучшения их конкурентоспособности на дальних маршрутах. Кроме того, Lufthansa передаст часть слотов на взлет и посадку в аэропорту Линате другим авиакомпаниям для ближних маршрутов.

Сделка одобрена при условии полного выполнения заявленных обязательств, отмечается в сообщении Еврокомиссии. Регулятор будет проверять реализацию всех мер.

Акции Lufthansa прибавляют в цене 2,4% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.

Lufthansa Милан ITA Airways Италия
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