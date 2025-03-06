Рубль на "Мосбирже" заметно дешевеет к юаню вслед за снижением котировок нефти

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль заметно дешевеет к юаню вслед за нефтью, котировки которой накануне упали до минимальных отметок с середины сентября.

За первую минуту торгов юань подорожал на 12,05 копейки до 12,3485 рубля. При этом юань оказался на 5,95 копейки выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 3 марта ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,09% с 10,07% на 24 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за февраль и март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 12 марта.

Цены на нефть повышаются в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на минимумах с 10 сентября, отмечает MarketWatch.

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

К 10:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,69% до $69,78 за баррель. В среду Brent подешевела на 2,5%, до $69,3 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,71%, до $66,77 за баррель.

По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их повышение на 900 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.